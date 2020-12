Celle: da via Colla ai Ferrari, due km di presepe che racconta la storia del paese (FOTO)

La salita che parte dalla chiesa di San Michele non pesa, già da via Colla e nella "riunda" davanti alle poste si inizia a intravvedere quello che potrà essere, in ogni angolo della strada si scorgono queste figure costruite da luci, canne di bambù e fascette, ognuno con una storia diversa, pastori, animali (mucche, maiali, cani, pecore), contadini, raccoglitori di olive.