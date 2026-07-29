Celle, via ai lavori di sistemazione idrogeologica tra via Boschi e via Biestri: stanziati 300mila euro

Ha preso il via il primo lotto dei lavori di sistemazione idrogeologica tra via Boschi, via I Maggio e via Biestri a Celle Ligure per 300.000 euro.

"Durante una delle prime allerte meteo successive al nostro insediamento, insieme al Vicesindaco Francesco Sorrentino e all’Assessore Chiara Zunino, abbiamo constatato personalmente l’annosa problematica della cattiva regimentazione delle acque provenienti dal versante che da via Boschi scende verso via I Maggio e via Biestri - ha detto il Sindaco Marco Beltrame - A ogni forte pioggia, la scalinata si trasformava in un corso d’acqua, provocando l’allagamento di un’abitazione e alimentando il continuo franamento di un terreno, con fango e detriti che si riversavano davanti al portone di un condominio".

"In poco più di due anni dall’inizio del mandato sono già numerosi gli interventi di manutenzione straordinaria interamente progettati e finanziati dalla nostra amministrazione: due interventi di consolidamento in via Cornaro, interessata da fenomeni franosi; l’intervento di messa in sicurezza di via Boschi, anch’essa soggetta a frane; l’installazione di reti protettive dopo il cedimento di una parte della pineta lungo la scalinata che conduce a via Craviou; l’installazione di decine di nuovi punti luce su tutto il territorio comunale" ha continuato il primo cittadino cellese.

"Con il prossimo Consiglio comunale andremo inoltre a finanziare: ulteriori 300.000 euro per le asfaltature, che si aggiungono ai 320.000 euro già investiti negli ultimi due anni; la sistemazione idrogeologica e funzionale di via Marucchi, per 400.000 euro; il rifacimento dei vialetti sotto i pini della passeggiata, da tempo divenuti pericolosi, per 100.000 euro - continua Beltrame - E queste sono solo le voci principali della variazione di bilancio, che comprende anche incarichi per nuove progettazioni. Perché la manutenzione straordinaria del territorio non è un intervento occasionale, ma un impegno costante che richiede programmazione, investimenti e continuità".