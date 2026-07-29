Tpl Linea, dal 1° agosto scattano gli aumenti per i biglietti semplici e giornalieri, i carnet e i titoli di viaggio settimanali e mensili

TPL Linea rinnova il sistema tariffario. "Una manovra – scrive l'azienda in una nota - orientata al futuro del trasporto pubblico locale attraverso una flotta rinnovata, servizi più accessibili e nuove soluzioni digitali. Non si tratta di un aggiornamento dei prezzi, ma di una revisione complessiva del sistema di accesso al trasporto pubblico locale pensata per accompagnare l’evoluzione del servizio, introdurre nuove modalità di viaggio, semplificare l’utilizzo dei mezzi e garantire la sostenibilità di un’infrastruttura fondamentale per il territorio".

Dal 1° agosto entrerà in vigore la prima fase del nuovo piano tariffario, che riguarda i biglietti semplici e giornalieri, i carnet e i titoli di viaggio settimanali e mensili. Tra le principali novità l’introduzione di nuovi titoli di trasporto.

Sono previsti nuovi strumenti, più tutele per i clienti abituali e una mobilità più semplice e digitale. "L’ultimo adeguamento tariffario risale al 2017- spiega Tpl - in questi nove anni il costo della vita è aumentato del 18,9%, mentre le tariffe sono rimaste invariate. Nello stesso periodo l’azienda ha continuato a garantire il servizio pubblico, affrontando l’incremento dei costi energetici, del carburante, della manutenzione, dei ricambi e del personale, investendo parallelamente nell’ammodernamento della flotta, nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica. Il 21 luglio 2026 si sono aperte le buste della prima gara per l’acquisto di 22 nuovi autobus e a breve sarà possibile visualizzare in tempo reale i passaggi degli autobus direttamente sulla piattaforma Google. Inoltre, il tasso di evasione è sceso dal 10,51% al 7,96% grazie al progetto aziendale Socrate".

“Il trasporto pubblico locale non è un’attività commerciale – spiega il direttore di TPL Linea Giampaolo Rossi – è un servizio pubblico essenziale che ogni giorno garantisce il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini, studenti, lavoratori, anziani e persone fragili. Non pensiamo solo alle giornate di bel tempo: anche in presenza di piogge intense, nevicate, incidenti stradali o criticità sul territorio come crolli di versanti. Per continuare a svolgere questo ruolo è necessario preservarne l’equilibrio economico e finanziario raggiunto consequenzialmente all’intenso lavoro di questi tre esercizi affinché l’aumento generalizzato dei costi non si traduca in una riduzione della qualità del servizio, delle corse o della capacità di investimento”.

L’adeguamento tariffario è una misura che l'azienda ritiene necessaria per assicurare continuità e sviluppo del trasporto pubblico della provincia di Savona. TPL Linea ha scelto di accompagnare questo aggiornamento con una delle più importanti revisioni del proprio sistema di servizio alla clientela degli ultimi anni.

“Non va dimenticato – aggiunge il direttore Rossi – che l’azienda è attualmente impegnata nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, che comporterà un significativo incremento del costo del lavoro: di circa 1.400.000 euro nel 2026 e di circa 1.900.000 euro nel 2027. Tale rinnovo determinerà un aumento medio della busta paga dei lavoratori che all’azienda costerà 4.550 euro annui. A ciò si aggiungono il consistente aumento del costo delle materie prime, pari al 17,76%, e il forte incremento del premio della polizza assicurativa Rc mezzi, che passerà da circa 670.000 euro a 1.192.000 euro”.

Le misure di mitigazione dell’aumento del prezzo sono rivolte soprattutto ai clienti abituali. “Comprendiamo perfettamente le preoccupazioni di chi vede modificarsi le tariffe dopo molti anni – prosegue il direttore Rossi –. Proprio per questo abbiamo costruito una manovra che tutela chi utilizza quotidianamente il servizio perché la sommatoria degli aumenti annuali sarebbe più elevata e introduce strumenti che renderanno il trasporto pubblico più semplice, moderno e accessibile. L’obiettivo non è far pagare di più, ma offrire un sistema migliore e sostenibile anche per il futuro. Un esempio è dato dall’introduzione prossima del cosiddetto ‘borsellino elettronico’ pensato per applicare automaticamente la tariffa più conveniente in base all’utilizzo reale del cliente”.

L'azienda spiega che gli abbonamenti continueranno a essere la soluzione economicamente più conveniente, grazie all’applicazione dei coefficienti tariffari minimi consentiti dalla normativa regionale, e gli abbonati sono stati tutelati con gli incrementi più contenuti.

La manovra introduce importanti novità anche per i passeggeri saltuari e per i turisti. Entrano infatti a far parte dell’offerta nuovi carnet e biglietti giornalieri per tutte le zone tariffarie, rendendo più conveniente l’utilizzo del servizio anche per chi si sposta occasionalmente.

Una delle innovazioni introdotte sarà inoltre la possibilità di viaggiare semplicemente utilizzando la propria carta bancaria contactless o il proprio smartphone, senza acquistare preventivamente il biglietto. Il sistema “EMV” consentirà di salire a bordo, validare la carta e utilizzare la rete provinciale con un unico titolo valido 24 ore al costo invariato di 5 euro nonostante la manovra tariffaria. Una soluzione già diffusa nelle principali città europee, che rende il trasporto pubblico più accessibile soprattutto ai visitatori e ai clienti occasionali.

L'azienda spiega che la nuova manovra rappresenta uno dei tasselli del percorso di innovazione. Nei prossimi mesi il progetto proseguirà con l’introduzione di ulteriori strumenti digitali, tra cui il futuro “borsellino elettronico” pensato per applicare automaticamente la tariffa più conveniente in funzione dell’utilizzo del servizio, secondo il principio “più viaggi, meno spendi”.

“Siamo consapevoli che ogni aggiornamento tariffario possa suscitare preoccupazione – conclude il direttore di TPL Linea –. Dopo nove anni di tariffe invariate, in un contesto economico profondamente cambiato, era tuttavia necessario intervenire per garantire continuità, qualità e sicurezza a un servizio pubblico essenziale. Abbiamo costruito una manovra equilibrata, tutelando in particolare chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico e accompagnando l’adeguamento tariffario con nuovi servizi, innovazione e investimenti. La sostenibilità economica è la condizione indispensabile per continuare a offrire un servizio efficiente, moderno e affidabile a beneficio dell’intero territorio e dei clienti che ogni giorno ne assicurano il funzionamento”.