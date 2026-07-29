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Attualità | 29 luglio 2026, 13:47

Il Mahābhārata approda a Savona: un’esperienza teatrale unica alla Fortezza del Priamar

Spettacolo della compagnia STN–Studionovecento, composta principalmente da studentesse e studenti universitari

Il Mahābhārata approda a Savona: un’esperienza teatrale unica alla Fortezza del Priamar

L’Unione Induista Italiana, in collaborazione con il Comune di Savona e l’Associazione ASYA Om, presenta il Mahābhārata, la più vasta epopea mai composta, in una versione inedita e giovane. Lo spettacolo diretto da Stefania Lo Russo, con testi curati da Marco M. Pernich, sarà portato in scena il 3 agosto 2026 sul palcoscenico del Priamar, con ingresso libero.

La compagnia STN–Studionovecento, composta principalmente da studentesse e studenti universitari, propone una rappresentazione che esplora temi universali come la pace e la guerra, attraverso la narrazione dello scontro fratricida che culmina in un’ecatombe mondiale. L’iniziativa, nata dall’esperienza di successo dello scorso anno a Milano con tre serate sold-out alla Fabbrica del Vapore, offre una riflessione attuale in un contesto storico segnato da conflitti e incertezze.

“Non si può amare la pace quando c’è la guerra – bisogna amarla prima”, recitano alcuni dei versi dello spettacolo, sottolineando l’importanza di coltivare la pace come valore fondamentale.

L’Unione Induista Italiana ha finanziato il progetto con i fondi dell’8XMille, riconoscendone il valore culturale e formativo.

Svamini Hamsananda Ghiri, vicepresidente dell’Unione Induista Italiana, ha dichiarato:
“Nel Mahābhārata si legge: ‘Quello che c’è qui c’è anche altrove. Ma quello che non c’è qui, non lo si trova da nessun’altra parte’. Il cuore del Mahābhārata è il dharma: una realtà complessa che permea ogni aspetto dell’esistenza umana, coinvolgendo coscienza, etica, responsabilità sociale, rapporto con gli esseri viventi, disciplina della mente e ricerca della verità.”

Redazione

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