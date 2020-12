Aperitivo sul bus, arriva il dietrofront: "Evento annullato, ma qualcuno si è posto la domanda se siano più sicuri i locali o i trasporti pubblici"

"Cari amici, ho ricevuto 534 messaggi da 534 persone. 322 chiedevano informazioni sulla 'gita', 109 volevano riservare un posto per venerdi, 83 volevano riservare un posto per sabato, 9 messaggi intimidatori pieni di insulti, provenienti da account fake, creati ad hoc e subito cancellati. 11 messaggi di escort che mi invitavano a visitare il loro profilo. Rispondo qui, per tutti". Così, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, Yury Pastore, ristoratore, titolare del "Mamita", noto locale situato sul lungomare di Loano, che aveva deciso di rilanciare la sua attività con l'idea dell'aperitivo sul bus dopo la chiusura dei bar imposta alle 18 dal Dpcm (leggi QUI).

"Ai 322 che chiedevano informazioni - aggiunge Pastore - I partecipanti dovranno sottoporsi a tampone 24 ore prima, a proprie spese e presentare certificato di esito negativo. Prima di salire sul bus sarà misurata la temperatura corporea che non potrà superare i 37 gradi. Ogni partecipante verrà sanificato mediante un nebulizzatore con prodotto certificato. L'organizzazione si farà carico di distribuire ad ogni partecipante un paio di guanti in lattice ed una mascherina chirurgica alla quale sarà praticato un foro di 2mm circa per consentire agli utenti di consumare le bevande con una cannuccia di carta. Durante il tragitto sarà proibito alzarsi e abbassare la mascherina. Il tragitto sarà trasmesso in diretta sulla pagina fb del Mamita. Ai 192 che avrebbero voluto partecipare: dura lex sed lex, ho ricevuto una diffida ufficiale. I pullman non sono un luogo sicuro, ora è ufficiale, ora lo sappiamo tutti. Rispetterò le regole e ringrazio le autorità per avermi avvisato con largo anticipo. Le serate sono annullate".