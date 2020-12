Niente bar dopo le 18? L'aperitivo si trasferisce sul bus: l'idea di Yuri Pastore

La creatività e l'arte dell'arrangiarsi sono una delle caratteristiche riconosciute agli italiani da tutto il resto del mondo. Le restrizioni che impongono ai titolari di bar e ristoranti la chiusura anticipata alle 18.00 non lasciano però spazio all'inventiva: difficile se non impossibile per i titolari di questo tipo di attività, trovare una soluzione a norma di Dpcm per continuare il servizio oltre l'orario consentito senza incorrere in sanzioni amministrative.

"Avevo appena terminato un incontro con il mio fornitore di bevande, per concordare un piano di rientro delle forniture insolute. Ero fermo al semaforo, affranto e preoccupato per il futuro delle mia aziende quando nella corsia opposta si è affiancato un bus. L'occhio mi è caduto su una giovane passeggera intenta a bere una bibita, a quel punto ho avuto l'illuminazione". A parlare è Yury Pastore, ristoratore, titolare del "Mamita", noto locale situato sul lungomare di Loano, che ha deciso di rilanciare il proprio lavoro con un'idea quantomeno singolare.

"I ristoranti chiudono alle 18, i mezzi pubblici no. In auto è concesso viaggiare esclusivamente con persone 'congiunte', sui mezzi pubblici no. I ristoranti possono effettuare servizio a domicilio ad orario illimitato - prosegue - Ho unito i puntini ed ho trovato la soluzione. Venerdì 11 e sabato 12 dicembre quando scatterà l'orario di chiusura, alle 18, i clienti potranno salire sul bus turistico che ho affittato per l'occasione e continuare la serata in pieno rispetto delle norme anti covid. Il bus eseguirà un tragitto concordato con i passeggeri che potranno ordinare da bere a piacimento al nostro locale per poi farselo consegnare in un luogo stabilito di comune accordo. La 'gita' terminerà prima delle 22.00 per consentire ai clienti di non violare il coprifuoco".

"Possono farlo tutti, in tutta Italia, a meno che il governo non decida di interrompere il trasporto pubblico o peggio, si vedrà costretto ad inserire nel nuovo dpcm un divieto specifico alla mia iniziativa. Confido come sempre nel buon senso di tutti" la chiosa finale di Pastore, pronto a mettere in atto un piano ben preciso che sicuramente farà discutere.