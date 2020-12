Riprogrammazione Fse, Maestripieri (Cisl): “Una piccola boccata d’ossigeno per i lavoratori del turismo e dello spettacolo grazie al confronto con la Regione”

“Abbiamo avuto un confronto costruttivo con la Regione Liguria per mettere a terra le risorse residue del Fondo Sociale Europeo al fine di portare un aiuto concreto e in tempi strettissimi ai lavoratori dei settori colpiti dalla pandemia – dice Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria - Verrà garantito un sostegno economico ai lavoratori dello spettacolo e incentivi alle assunzioni per quelli del turismo. Si tratta di un piccolo passo in avanti in un cammino lunghissimo e complicatissimo per la tutela di questi settori così duramente colpiti dal coronavirus. Il confronto dovrà proseguire anche il prossimo anno per garantire un flusso di aiuti concreti a tutti i lavoratori che si troveranno in sofferenza”.