Saranno effettuati gli esami tossicologici sul corpo di Emanuel Scalabrin, deceduto nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Albenga

Non sono state riscontrate lesioni interne e neanche ecchimosi o fratture sul corpo di Emanuel Scalabrin, il 33enne deceduto nel sonno mentre era ristretto nella camera di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Albenga, in attesa di essere tradotto nel carcere di Genova.

Questo l'esito dell'autopsia effettuata quest'oggi dal medico legale Francesca Frigiolini che avrebbe inoltre riscontrato che il problema cardiocircolatorio avrebbe probabilmente causato la morte. Nel frattempo comunque saranno effettuati anche gli esami tossicologici. All'esame autoptico aveva partecipato anche il perito incaricato dalla famiglia, il dottor Marco Salvi.

L'uomo, era finito in manette nel corso di un'operazione antidroga che aveva portato all'arresto di 4 persone (2 donne e 2 uomini), trovati in possesso di un fucile a canne mozze, 143 grammi di eroina e materiale per il confezionamento (leggi QUI).

Durante la notte, su richiesta degli stessi carabinieri, l’uomo (con problemi di tossicodipendenza) era stato visitato due volte, sia dalla guardia medica, sia dal pronto soccorso (dove gli è stata somministrata una dose di metadone), perché aveva accusato dei malori (crisi d'astinenza).

La situazione sembrava tornata alla normalità quando nella mattina di sabato è stato trovato senza vita.

Sul posto era intervenuta per un sopralluogo la pm di turno, la dott.ssa Maddalena Sala, assieme al pm titolare dell'indagine Chiara Venturi e al medico legale.