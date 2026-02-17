Savona, il mondo dell'Università in lutto: è scomparsa la professoressa Augusta Molinari

Il mondo dell'Università di Genova e Savona in lutto.

È scomparsa all'età di 77 anni la professoressa Augusta Molinari, per anni insegnante di storia contemporanea nelle facoltà di Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione al Campus Universitario di Savona.

In precedenza ricercatrice, ha svolto seminari e attività di ricerca all’Università di Aix-en Provence e all’Università di Nanterre. Ha coordinato ricerche dell’Unione Europea, partecipando nel corso degli anni a diversi progetti ministeriali e di Ateneo.

Ha fatto parte della redazione delle riviste “Movimento operaio e socialista”, “Ventesimo secolo”, “Quaderni di storia contemporanea”, ed stata inoltre membro del comitato scientifico della rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe”, membro del Comitato Tecnico scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età Contemporanea di Savona e direttrice dell’Archivio storico della Camera del lavoro savonese.

E’ stata tra i fondatori dell’Archivio Ligure della scrittura popolare e ha partecipato come membro del comitato scientifico.

Dal 2003 al 2009 è stata presidente del corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università di Genova e ha fatto parte del collegio docenti del dottorato di Scienze sociali dell’Università di Genova. Scrittrice, ha pubblicato molteplici volumi storici.

"I suoi interessi scientifici si concentrano su una serie di temi variamente intrecciati: la storia del lavoro e delle culture operaie nella prima metà del Novecento, la storia della sanità, la storia dei flussi migratori transoceanici, la storia delle pratiche di scrittura tra Ottocento e Novecento, la storia delle donne nella Grande Guerra - viene spiegato sul sito della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea - La prospettiva di ricerca è stata prevalentemente quella della storia sociale con una particolare attenzione alle problematiche della storia di genere. Negli ultimi anni la ricerca ha privilegiato l’analisi dei processi di nazionalizzazione delle donne in Europa tra Grande Guerra e dopoguerra".

A ricordarla il Presidente della Fondazione ISREC della provincia di Savona, Mauro Righello: "Apprendiamo con dolore della scomparsa di Augusta Molinari. Una docente che, con professionalità, ha fatto della ricerca storica il portato del suo impegno: dall’indagine del sociale europea del primo Novecento, nel corso del tempo, hanno approfondito temi di storia delle migrazioni storiche italiane, di storia sanitaria, di storia del lavoro, di storia delle donne. Negli ultimi anni un particolare interesse è stato dedicato ai processi di nazionalizzazione delle donne in atto in Italia nel primo ventennio del Novecento. Ha collaborato con la Fondazione ISREC con il Presidente Umberto Scardaoni mentre assumeva l’incarico di professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Genova. Anche a nome del CdA ISREC, esprimiamo le più sentite condoglianze ai sui cari".

L'ultimo saluto si terrà giovedi 19 febbraio alle 10.30 nella cappella laica del Cimitero di Zinola.