Aiuti per le imprese, Berrino: "Molto soddisfatto che anche le agenzie di viaggio e i tour operator ricevano contributi"

“Sono molto soddisfatto che anche le agenzie di viaggio e i tour operator, tra le altre imprese, siano all'interno di questa misura economica. Vogliamo dare un aiuto a due categorie pesantemente colpite dalla crisi causata dalla pandemia in modo che riescano a sopravvivere in attesa della tanto sospirata riapertura”.

Così l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino in merito alla delibera, approvata oggi dalla Giunta regionale, che prevede l’assegnazione di ristori economici - dall’art.22 del Decreto Legge n.157/2020 - per 7,7 milioni di euro a fondo perduto ‘una tantum’ per le attività economiche liguri maggiormente colpite dalle restrizioni Covid.

Tra le piccole imprese che potranno beneficiare di questi contributi ci sono, pertanto, anche le agenzie di viaggio e i tour operator fino a 9 addetti.