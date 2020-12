Andora, Caterina Semino compie 100 anni: gli auguri del sindaco (FOTO)

Il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ha portato i suoi auguri e quelli dell'Amministrazione comunale a Caterina Semino, ricoverata nella Residenza Protetta Val Merula, che ha compiuto 100 anni.

Un saluto dal vetro di una finestra della sala dove i ricoverati passano buona parte del tempo e che ha permesso, anche in epoca Covid-19, di mantenere inalterata la tradizione del saluto e visita del sindaco nella struttura in occasione di feste e dei compleanni .

Una finestra utilizzata spesso anche dai parenti per cui è in arrivo una novità.

"Auguri di cuore e congratulazioni alla Signora Caterina Semino - ha detto il primo cittadino di Andora - In realtà il regalo l'ho ricevuto io: mi ha donato un bellissimo sorriso capace di oltrepassare ogni barriera e regalare grande serenità. Sono felice che per lei e gli altri ricoverati ci sarà la possibilità di incontrare i parenti nella stanza degli abbracci, allestita dalla struttura per rendere meno difficile il distacco dai propri cari".