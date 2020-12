Covid nella casa di riposo "Suarez", Olivieri (sindaco Calizzano): "Proseguono procedure di gestione e contenimento"

Emergenza Covid nella casa di riposo "Suarez" di Calizzano. Il sindaco Pierangelo Olivieri spiega la situazione: "Continuano e si intensificano per come meglio possibile tutte le procedure di gestione e contenimento, con il coinvolgimento di tutte le risorse possibili, anche domani (oggi per chi legge, ndr) sarà presente personale specialistico, come concordato con l'Asl 2".

Dalle indagini effettuate si presume che il caso indice sia un fisioterapista della struttura. Il 7 dicembre sono stati sottoposti al tampone molecolare tutti i 60 ospiti della struttura e i 32 operatori. Sono risultati positivi 17 ospiti mentre, per quanto concerne gli operatori, sono risultati 2 indeterminati e 2 positivi.

Il 10 dicembre 6 ospiti hanno fatto accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e, successivamente, sono stati ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Albenga. Inoltre alcuni ospiti sono stati traferiti o sono in attesa di trasferimento presso la struttura dedicata "RSA Noceti".

Ieri, venerdì 11 dicembre, sono stati eseguiti tamponi antigenici rapidi alla totalità degli ospiti risultati negativi in occasione dell'indagine molecolare: si sottolinea la positività di tre ospiti precedentemente risultati negativi. Il 17 dicembre è prevista l'esecuzione dei tamponi molecolari di controllo in 10° giornata. Oggi, è previsto l’intervento di medici GSAT per visite ad anziani e supporto al personale.