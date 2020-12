Covid, Toti: "Rt Liguria pari a 0,68, il più basso di tutto il Paese"

"Grazie a tutti coloro che in questi mesi difficili non hanno smesso di lottare contro il virus dentro e fuori dai nostri ospedali. Alla nostra sanità in prima linea, ai nostri volontari sempre presenti e mai stanchi, ai liguri tutti che con i loro sacrifici ci hanno aiutato ad arrivare fin qui". Cosi scrive su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti in merito all'emergenza sanitaria legata al Covid.

"La battaglia non è finita, purtroppo piangiamo ancora troppe vittime, ma se la Liguria oggi si avvia verso un Natale un po’ più sereno il merito è di tutti voi. Il report ministeriale numero 30 ha indicato l’Rt della nostra regione, pari a 0,68, come il più basso di tutto il Paese e i pazienti nei nostri ospedali diminuiscono, con i ricoverati che sono scesi sotto la soglia dei 900, praticamente la metà rispetto al picco di questa seconda ondata".

"Abbiamo ancora tanta strada da fare ma sono fiero dei liguri che, nonostante tutto, stanno camminando insieme. Uniti ce la faremo, grazie Liguria" conclude Toti.