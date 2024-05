Albenga, Riccardo Tomatis: "Fondamentale arrivare alla depurazione totale della città"

Ieri è stato aggiunto un altro tassello fondamentale per quanto riguarda il raggiungimento di un obiettivo fondamentale per la Città di Albenga. Il collegamento della stazione di sollevamento di Vadino con il depuratore di Borghetto è infatti un grandissimo risultato ottenuto dall'amministrazione comunale, che garantisce un salto di qualità in termini di qualità di vita e benessere del nostro ambiente.

"Dopo che molte amministrazioni se lo erano poste come obiettivo, senza riuscire però a perseguirlo, siamo riusciti nello scopo e Albenga avrà la depurazione completa dei reflui - commenta il candidato sindaco Riccardo Tomatis - In questo modo la città continuerà a crescere sia in termini di sviluppo che in termini turistici e di qualità dei servizi e dell’ambiente".

"Quest’anno non è stata firmata nessuna ordinanza di divieto di balneazione, a dimostrazione del funzionamento degli impianti, tuttavia ritengo fondamentale arrivare alla depurazione totale della città: un obiettivo che ci siamo posti da subito e che con grande orgoglio stiamo riuscendo ad ottenere", conclude Tomatis.