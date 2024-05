Roberto Giallombardo si candida sindaco con la lista civica "Albissola-Tradizione e futuro"

"La positiva esperienza del comitato civico “Albissola-Tradizione e futuro” ha favorito un fruttuoso e partecipato dibattito che, sulla base di valori chiari e condivisi, oggi ci consente di presentare un concreto progetto per il rilancio della nostra amata Albissola Marina". Ad affermarlo è Fabio Lenzi a nome del comitato.

"Scelte 'miopi' e mancanza di progettualità hanno, negli ultimi 15 anni, frenato progetti importanti come la realizzazione del nuovo polo scolastico e non hanno attratto finanziamenti nazionali o europei - sottolinea - Inadeguatezza e scarso spirito di iniziativa hanno fatto piombare Albissola nell’anonimato. Il degrado della Passeggiata degli Artisti è sotto gli occhi di tutti, così come il mancato rilancio a livello nazionale ed internazionale della ceramica albissolese ed il mancato sostegno alle realtà produttive del nostro territorio a partire da quelle che rendono ancora vivo il nostro centro storico".

"L’incapacità di gestire adeguatamente sta, addirittura, portando a scelte che prevedono di delegare ad 'altri' la gestione di alcuni servizi ed il coordinamento delle attività degli spazi culturali comunali. Mentre Savona lavora alacremente con l’autorità portuale ad un masterplan che riqualifichi il 'water front' savonese, l’attuale amministrazione comunale non ha ancora saputo presentare alla Cittadinanza una 'sua' idea progettuale. Per non parlare di una ambigua posizione sul rigassificatore che prevede un 'debolissimo no' all’attuale progetto e che somiglia tanto ad una apertura ad un progetto parzialmente modificato".

"La mancanza di un confronto politico in Consiglio comunale non ha favorito la situazione ed è proprio per questo che nasce la nostra lista civica che, proprio come il comitato, si chiamerà “Albissola – Tradizione e futuro" - comments Lenzi - Come candidato sindaco è stato scelto Roberto Giallombardo, un 'albisolese doc' (uno dei pochi che può vantarsi di essere nato proprio ad Albissola, nello specifico in via Jacopo della Quercia), un imprenditore capace che ha lavorato e fatto esperienze in diversi settori sia in Italia sia all’estero".

59 anni e un nonno che si è speso a fianco dei partigiani con cui è cresciuto. E' questo il profilo di Giallombardo: "Ho girato molto per lavoro ma il mio cuore è sempre rimasto ad Albissola dove sono nato, dove vive la mia famiglia e dove, appena possibile, sono sempre tornato. Oggi, alla soglia della pensione, ho deciso di tornarci in pianta stabile e, se eletto sindaco, garantisco fin d’ora la mia constante presenza e tutto il mio impegno a servizio degli albissolesi".

"La mia squadra è formata da persone “innamorate” di Albissola e metteremo a disposizione tutto il nostro entusiasmo, le nostre ampie competenze, la nostra “idea” di paese. Tutto il nostro impegno è nell’esclusivo interesse di chi cresce, vive e lavora ad Albissola Marina. L’ambizione è quella di valorizzare al “massimo le eccellenze”, e sono tante, del nostro paese garantendo un innalzamento della qualità della vita nel rispetto di uno sviluppo che deve essere “sostenibile” e, soprattutto, condiviso con la cittadinanza".

"I valori del comitato sono diventati le linee guida del nostro programma elettorale: salvaguardia del territorio, difesa delle tradizioni, sviluppo sostenibile e politiche di miglioramento continuo, ascolto e coinvolgimento della cittadinanza, attenzione per i giovani e valorizzazione delle loro proposte, aiuto alle persone più fragili, promozione del senso civico, innovazione tecnologica, difesa delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio, promozioni delle arti e del bello, nonché di un turismo di qualità".

"Volendo mantenere ancora un pizzico di suspance, rimando all’inaugurazione del nostro point di piazza del Popolo, a cui tutti gli albissolesi sono invitati, la presentazione del programma e di tutta la nostra bella squadra. E’ questione di pochissimo", conclude Giallombardo.

Giallombardo sfiderà Gianluca Nasuti e la lista "Albissola del fare".