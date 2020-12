Natale: -40% sui consumi di vino, ma crescono l'online (+102%) e i regali enogastronomici

L'Italia si appresta a vivere un Natale molto diverso dal solito, con diverse limitazioni imposte come ad esempio il coprifuoco. In sintesi, il tradizionale cenone in grande stile verrà rinviato il prossimo anno, mentre per questa volta ci si dovrà accontentare di una versione ristretta e, secondo i dati, al risparmio.

Cosa si prospetta per il settore del vino

Non ci sono buone notizie per il settore dei vini, dato che – secondo le previsioni – questo Natale si assisterà ad un calo dei consumi intorno al -40%. Tra festeggiamenti ridotti e meno propensione a uscire per gli acquisti, non resta che brindare alla speranza di un rapido ritorno alla normalità.

Al contempo, però, è stato registrato un vero e proprio boom del comparto e-commerce e degli acquisti online, che ha riguardato anche il settore vinicolo. Nello specifico, ci si trova di fronte ad un incremento delle vendite di bottiglie di vino sul web superiore al 100% durante i primi sei mesi del 2020. Si tratta chiaramente di una notizia ottima, perché testimonia le opportunità che le case vitivinicole possono sfruttare per pareggiare e superare i danni portati dalla crisi.

Se invece ci si sposta nel settore dell’enogastronomia, anche in questo caso si avvertirà un sensibile calo in merito agli acquisti: il cenone non sarà ricco come in passato, ovviamente a causa del coprifuoco che scatta alle 22, e dell’impossibilità di organizzare la classica cena con tutti i parenti. Però il vino e i prodotti tipici, almeno dal punto di vista degli acquisti digitali, non sembrano aver risentito delle restrizioni, anche perché si parla di idee regalo evergreen.

I migliori regali enogastronomici per il Natale

Nonostante un Natale diverso dai soliti standard, non mancherà la voglia di dedicarsi ai tradizionali regali, con un occhio di riguardo proprio al comparto enogastronomico. Tra prodotti tipici ed eccellenze locali, sotto l’albero finiranno diverse prelibatezze in molti casi acquistate direttamente sul web, dato che è possibile trovare i migliori vini bianchi online su Tannico ad esempio. In questo modo si possono scegliere le bottiglie e le cantine più amate, tra un’ampia selezione di produttori.

Non solo vini e bevande, perché l’Italia abbonda di prelibatezze da regalare a Natale. Si fa riferimento a prodotti come il secolare prosciutto di San Daniele, oppure il cioccolato, che durante le feste natalizie non dovrebbe mai mancare. Nella lista dei doni gastronomici da veri gourmet non potremmo non inserire i biscotti di Natale e gli omini di pan zenzero, insieme ad altri prodotti artigianali come il miele. L’elenco è davvero ampio e gustoso, e al suo interno si trovano esempi gustosi per tutte le regioni italiane tra insaccati, tartufi, torroni e altri dolci tipici del periodo natalizio, tra pandori e panettoni per tutti i gusti.