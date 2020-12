Finale, tubatura rotta, si crea una voragine all'imbocco di via Brunenghi: circolazione interrotta nel tratto a valle (VIDEO)

Una tubatura della rete idrica rotta ha causato intorno alle 13 di oggi il cedimento di un tratto di asfalto all'imbocco di via Brunenghi a Finale, all'altezza dell'incrocio con la via Aurelia.

La voragine, dalle dimensioni non eccessive ma considerevoli, ha richiesto una regolazione del traffico da parte degli agenti della Polizia Municipale per far sì che gli autisti evitassero il foro.

Sul posto è prontamente intervenuto anche il personale della ditta che gestisce la rete idrica per le prime verifiche del caso.

La circolazione nel tratto più a valle di via Brunenghi sarà intanto chiuso al traffico, con via XXV Aprile o la Sp490 indicate come viabilità alternativa. Sempre fino al termine dei lavori da parte del Consorzio di Depurazione delle acque sarà interrotta la distribuzione idrica su tutta via Brunenghi, via Dante e nella zona interessata.