I circoli Pd della Val Bormida aderiscono all'iniziativa "Solidarietà in Circolo"

I punti di raccolta saranno per Altare presso la sede della Polizia Municipale e Carabinieri dove per tutta la giornata sarà a disposizione un contenitore nel quale si potranno recapitare generi alimentari; a Cairo Montenotte e Carcare presso la sede PD in via Romana 20 a Cairo sarà attivo il punto di raccolta dalle 10 alle 12; per Cengio punto di raccolta presso la sede in via Padre Garello dalle 15 alle 18; infine a Millesimo presso la sede di P.zza Italia dalle 9.30 alle 11.30.

"Abbiamo sentito il dovere di mobilitarci per questa iniziativa con il desiderio di non lasciare indietro nessuno in un momento così difficile e delicato per tante persone e famiglie" spiega il coordinatore Simone Ziglioli.

"Serve sicuramente implementare politiche di lavoro, welfare, inclusione e sostegno alla povertà ma è importante anche mettere al centro i valori solidali che devono contraddistinguere le nostre comunità. Per questo tutti i Circoli e i militanti del Partito Democratico Valbormidese, che voglio ringraziare per l'impegno e la disponibilità che hanno messo in campo per la realizzazione di questa iniziativa, hanno deciso di mettersi a disposizione per dare il proprio contributo. La politica è anche questo, occuparsi della vita reale delle persone e delle famiglie per non lasciare indietro nessuno. Solo così potremo ripartire concretamente" conclude Ziglioli.