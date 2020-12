Cairo, restyling ex chiesa San Sebastiano: svolte indagini diagnostiche e strutturali su murature e intonaci

A dieci giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità per la manutenzione e recupero (copertura e campanile) dell'ex chiesa di San Sebastiano, nella giornata di ieri si sono svolte le indagini diagnostiche e strutturali su murature e intonaci propedeutiche alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva.

Lo scrive su Facebook Fabrizio Ghione, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Cairo Montenotte.

La spesa complessiva è stata quantificata in 326.400 euro, di cui 231.600 euro per lavori inclusi oneri della sicurezza e 94.800 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intero intervento verrà finanziato interamente grazie al lascito testamentario dedicato di Angelo Siri.