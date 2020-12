Loano, strappo nella maggioranza: "Vedute incompatibili con l'idea di un gruppo unitario"

"Siamo stati eletti nella lista 'Pignocca Sindaco' nel 2016, con in testa l’idea di portare un contributo fattivo alla nostra Loano, considerata anche, per alcuni di noi, la prima esperienza in ambito amministrativo. Negli anni abbiamo maturato una maggiore consapevolezza rispetto al funzionamento della macchina comunale, consentendoci di valutare in maniera più oggettiva l’approccio alle criticità da affrontare". Si apre così la nota stampa firmata da Noemi Casto, Luana Isella, Francesco Paganelli e Jacopo Tassara, consiglieri comunali di Loano, che annunciano la costituzione di un nuovo gruppo a sostegno del sindaco Luigi Pignocca.

"Da qualche tempo alcuni fra noi consiglieri, in particolare Noemi Casto, Luana Isella, Francesco Paganelli e Jacopo Tassara hanno maturato, anche nei metodi di confronto, una visione della città che per certi versi è risultata distante da alcune posizioni emerse all’interno del gruppo; questa distanza si è ulteriormente palesata durante le ultime elezioni regionali, a seguito delle quali le differenze di vedute sono risultate incompatibili con l’idea di gruppo unitario - proseguono - È per noi prioritario ribadire che il sindaco Luigi Pignocca è e resterà destinatario del nostro sostegno e della nostra fiducia, quale garante del programma votato dai cittadini loanesi nel 2016 e rispetto al quale la nostra azione si è sempre orientata; la nostra scelta ci permetterà di svolgere un’azione più libera nel valutare in modo critico - da qui a fine mandato - le scelte che saranno operate dalla giunta, parte della quale si è irrigidita su alcune posizioni rispetto alle quali avremmo ritenuto doveroso un più aperto confronto".