Privatizzazione ospedali di Cairo e Albenga, Ziglioli (PD) ribadisce: "Scelta fallimentare, si punti sul pubblico"

"L'udienza in Consiglio di Stato, relativa alla privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte ed Albenga, nella quale i giudici hanno stabilito la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti rinviando a data da destinarsi ogni decisione, rischia di creare importanti problematiche a discapito della tutela della salute dei cittadini. In particolare i cittadini Valbormidesi che con la chiusura del PPI corrono il rischio di trovarsi isolati, in caso di maltempo, senza servizi sanitari essenziali e un progressivo smantellamento della rete socio sanitaria territoriale".

A dichiararlo è il membro della segreteria provinciale del Partito Democratico, nonché coordinatore dei circoli dem della Val Bormida, che quindi lancia un appello ai vertici regionali: "La Giunta Regionale dovrebbe, a questo punto, prendere atto della fallimentare e sciagurata operazione di privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte e abbandonare tale progetto a favore di un percorso concreto incentrato sul servizio ospedaliero pubblico e sull' implementazione dei servizi socio sanitari territoriali.Occorre fare in fretta visto che le conseguenze le pagano i cittadini".