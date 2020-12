Albenga, open day per la scuola primaria di Carenda: appuntamento il 21 dicembre e l'11 gennaio

Open day della Scuola Primaria Statale di Carenda, ad Albenga, che si terranno in data 21 Dicembre 2020 e 11 Gennaio 2021 per promuovere le iscrizioni alla 1^ classe, per l'anno scolastico 2021/2022.

A promuovere l'iniziativa è il "Comitato Civico Zona Levante-San Giorgio":

"Giù le mani dalla nostra scuola di Carenda. Difendiamola, proponendo ai nostri amici e conoscenti di visionare la nostra fantastica scuola che da oltre 50 anni ha formato noi, i nostri figli e nipoti e speriamo i nostri pronipoti. Prenotate la vostra visita al numero 0182 - 540189, vi aspettiamo calorosamente".