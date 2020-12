Operaio investito lungo l'A10 tra Varazze e Celle: traffico in tilt (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 11.52: il traffico si è riversato sulla via Aureliada Varazze a Celle, creando importanti rallentamenti AGGIORNAMENTO ORE 11.42: Autostrade per l'Italia comunica: "Uscita obbligatoria a Varazze e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Celle Ligure. Consigliata l'uscita ad Arenzano. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 2 km di coda. All'uscita obbligatoria di Varazze si sono formati 2 km di coda". AGGIORNAMENTO ORE 11.10: l'operaio investito è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente stradale lungo l'autostrada Genova-Savona. L'allarme è stato lanciato questa mattina e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, una persona, pare un operaio della segnaletica stradale, è stata investita da un furgone nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure direzione Ventimiglia.

Autostrade per l'Italia comunica che il traffico è bloccato con 3 km di coda a partire da Arenzano. Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria, il personale di Autostrade per l'Italia e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Mobilitato anche l'elisoccorso.

L'autostrada è stata chiusa al traffico. In alternativa si consiglia di uscire ad Arenzano e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Celle Ligure.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.