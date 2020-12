Il mondo non dimentica le finalesi Carola e Vittoria: Ansa e Treccani le inseriscono tra gli eventi dell'anno

Hanno valicato ogni confine anche quando spostarsi dalla propria abitazione era per lo più proibito. Ma proprio da questo divieto la loro voglia di normalità e di ripartenza ha portato Carola e Vittoria da Finale in giro per tutto il pianeta.

Le due giovani tenniste finalesi protagoniste della "partita sui tetti" di Finalpia hanno segnato una pagina tra le più commoventi e al tempo stesso tenaci storie al tempo del lockdown primaverile, e ora non potevano che finire sulle pagine della letteratura che racconta questo particolare 2020.

Colpire l'animo di miliardi di persone le ha portate a essere intervistate dai principali network mondiali, a conoscere il campionissimo Roger Federer e perfino ad essere premiate dalla Commissione Europea. E ora sono considerate da ANSA e da Treccani, che le hanno inserite nelle rispettive pubblicazioni "Photoansa" e "Libro dell'anno" un simbolo dei 365 giorni che stanno per concludersi.

E proprio ora che il vaccino pare essere la luce in grado di illuminare l'ultimo tratto del tunnel della pandemia è doveroso guardarsi indietro nel libro dei ricordi e pensare a chi ci ha dato l'ispirazione per non mollare.