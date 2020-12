Finale, piccoli episodi di delinquenza. La minoranza: "Non si sottovalutino"

"Apprendiamo con piacere, dalle dichiarazione rilasciate ai quotidiani locali dall’Assessore competente, che in vista delle prossime settimane verrà alzato il livello di controllo sul territorio finalese per la verifica del rispetto della normativa anti-covid". Si apre così la nota stampa firmata dal gruppo consiliare di minoranza di Finale Ligure "Le Persone al Centro".

"Ci rallegriamo di queste informazioni, anche perchè riteniamo che gli ultimi sei mesi siano stati un po' deficitari sul punto - proseguono dalla minoranza finalese - E, tuttavia, ci preme sottolineare come l’attenzione delle forze dell’ordine non dovrebbe essere focalizzata sul solo rispetto delle normative anti-covid. Sin dall’estate, infatti, sono emerse varie problematiche di ordine pubblico: solo nell’ultima settimana, nelle vie del centro, si sono registrate una rissa e il furto di piante ornamentali e arredamenti da due diverse attività. Fatti di poco conto, potrà sembrare, ma sicuramente indicatori di un qualche malessere e problema che non può essere tralasciato ed etichettato come sporadico".

Nello specifico il riferimento del gruppo di opposizione è ad alcune lementele giunte all'amministrazione, che ha poi incontrato la scorsa settimana alcuni commercianti, in via Garibaldi e il furto di un tavolo e alcune sedie avvenuto nel fine settimana appena conclusosi. Sempre nella stessa via.

"Non deve infatti distrarre il valore economico dei beni sottratti (basta essere iscritti ad un social network per imbattersi in lamentele di varie attività che hanno subito fatti analoghi): il ripetersi di episodi simili, a distanza di poco tempo, è una spia allarmante di disagio crescente" concludono dal gruppo consiliare "Le Persone al Centro".