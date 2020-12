Atterraggi notturni dell'elisoccorso al San Paolo di Savona: Asl chiede il via libera all'Enac

Con l'attivazione dallo scorso luglio del doppio servizio di elisoccorso nel ponente ligure sono aumentate le operazioni di trasporto di vittime tramite via aerea nelle strutture ospedaliere del savonese.

Un incremento dovuto specialmente alla possibilità del servizio svolto dalla AirGreen col suo Grifo1 di volare anche nelle ore notturne, che al momento però ha un solo punto di atterraggio nei nosocomi della provincia: quello del Santa Corona di Pietra Ligure.

L'azienda sanitaria ha così deciso di stanziare poco più di 17mila euro a una ditta con sede a Lecco per il supporto tecnico indispensabile per ottenere l'autorizzazione da Enac e abilitare la superficie di volo dell'ospedale San Paolo di Savona.

Non era da ricercarsi in una mancanza di infrastrutture l'inutilizzo di quest'ultima, bensì in una semplice questione numerica. I regolamenti dell'ente nazionale dell'aviazione civile prevedono un minimo di 360 movimenti a semestre oltre a quello di 100 all'anno "per le elisuperfici a destinazioni sanitarie con attività HEMS significativa".

Una cifra, quest'ultima, che secondo una determina di Asl2 è ora raggiungibile.