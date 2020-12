Fiva Savona su mercato settimanale Cairo: "Il 24 e 30 dicembre si terrà in piazzale Garino"

Fiva Savona comunica: "Si vuole informare tutta la cittadinanza che a causa del 'Dpcm Covid', il mercato settimanale di merci varie e ortofrutticolo-alimentare che si svolge al giovedì in corso Mazzini a Cairo Montenotte, eccezionalmente per le giornate del 24 e 30 dicembre, si terrà in piazzale Garino".

"Gli ambulanti aspetteranno i loro clienti con prodotti alimentari accuratamente selezionati in tutte le regioni italiane e merce eno-gastronomica di origine locale per una Natale diverso, ma pieno di gusto. Inoltre, avendo ampio spazio di parcheggio, lo spostamento provvisorio si potrà raggiungere in auto" conclude Fiva Savona.