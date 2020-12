Verezzi, dall'amministrazione una copia del premio regionale "Borghi d'eccellenza 2020" a tutte le attività commerciali del borgo

Una copia del premio regionale "Borghi d'eccellenza 2020" ad ognuno degli operatori commerciali turistici di Verezzi. È questo l'omaggio che l'amministrazione comunale di Borgio Verezzi ha voluto consegnare, in vista delle festività natalizie, a tutti coloro che con le proprie attività contribuiscono al successo dell'incantevole borgo verezzino, che ha trionfato nel contest indetto l'estate scorsa sulla pagina Facebook di Regione Liguria (LEGGI QUI).

"Eccellenza, bellezza, rispetto per l'ambiente e valorizzazione del territorio, tradizione e innovazione, ecco i nostri Borghi, ecco la nostra Liguria - si legge nella lettera, firmata dal sindaco Renato Dacquino e dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, che accompagna la targa celebrativa - Al contest 'Borghi d'eccellenza 2020' hanno partecipato ben 32 comuni liguri (fra quelli dotati di bandiera arancione e quelli appartenenti al Club Borghi più belli d'Italia), e per tutti è stata una grande opportunità, con ben quattro milioni di visualizzazioni registrate! Abbiamo giocato tutti insieme, in una sana competizione a favore delle nostre splendide realtà locali e del loro sviluppo: i risultati sono la prova dell'importanza del saper fare squadra per dare valore a tutta la Liguria".

"Aver vinto questo concorso, con l'aiuto e il sostegno di tanti amici, Enti e realtà, è stata una grande soddisfazione e rappresenta uno stimolo a perseguire con ancora maggior convinzione lo sviluppo intelligente e sostenibile della nostra economia, del nostro territorio, del nostro turismo. La targa-ricordo, riproduzione di quella del premio regionale, ci ricorda che non siamo soli e che lavorare in sinergia è importantissimo per raggiungere risultati significativi" proseguono il primo cittadino e il presidente provinciale.

"È un premio per tutta la nostra comunità, nel suo insieme, e allo stesso tempo un riconoscimento del merito dei singoli contributi che la rendono viva, preziosa, apprezzata da tanti: cogliamo questa speciale occasione di visibilità e promozione per fare ancora meglio, rafforzando la nostra identità e i nostri progetti senza mai perdere di vista l’insieme, il nostro territorio locale, provinciale e regionale. Complimenti a tutti Voi e Viva Verezzi, Borgo d’eccellenza 2020! Con i nostri migliori auguri di Buon Natale, e di un nuovo anno proficuo e sereno per tutti" concludono infine Dacquino e Olivieri.