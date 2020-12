Lirosi a sorpresa: auguri natalizi ai savonesi con manifesti in centro

Un augurio particolare che non è passato inosservato. Soprattutto se a collezionarlo su alcuni manifesti posizionati in piazza Mameli a Savona è l'ex vice sindaco reggente ai tempi del sindaco Carlo Ruggeri e assessore per due mandati nella giunta Berruti dal 2006 al 2016 Francesco "Franco" Lirosi.

Lirosi all'ultima tornata elettorale era stato uno degli esclusi eccellenti del Partito Democratico, ma a più riprese negli ultimi tempi non ha escluso una sua possibile partecipazione alle comunali del 2021.

Al momento non si sa se sia solo stata un'iniziativa per fare gli auguri ai savonesi o se invece si tratta di un primo tentativo di smuovere le acque nei dem.

Intanto nei mesi scorsi non sono mancati gli endorsement a favore dell'avvocato Marco Russo, al momento l'unico nome in ballo come candidato sindaco Pd. Probabilmente da escludere la creazione di una sua lista per la rincorsa a Palazzo Sisto.

"È un passo per fare gli auguri ai savonesi dopo 5 anni di silenzio e da cosa può nascere cosa sicuramente, la passione è rimasta. Personalmente stimo Marco Russo, ha fatto un lavorone e il suo progetto per Savona può essere presentato, con aggiustamenti, come programma elettorale" il commento di Lirosi contattato dalla nostra redazione.