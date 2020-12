Ferrania, completato nuovo asfalto in un tratto di viale della Libertà (FOTO)

Terminati i lavori di asfaltatura in viale della Libertà a Ferrania, frazione del comune di Cairo Montenotte. L'intervento si è concentrato sul tratto di rettilineo che passa di fronte alla portineria dell'ex stabilimento 3M.

Le condizioni del manto stradale seriamente compromesse, erano ulteriormente aggravate dalla presenza dei vecchi binari a servizio degli insediamenti produttivi dell'epoca oramai dismessi. Questa situazione aveva causato una condizione di grave pericolosità alla relativa percorrenza viabile, peraltro piuttosto intensa poiché la strada svolge una funzione di collegamento tra la zona industriale, la ferrovia Savona-San Giuseppe e la Sp 36.

L'importo dei lavori è stato quantificato in circa 47 mila euro. Resta da fare la segnaletica orizzontale che verrà rifatta all'inizio del nuovo anno. Il comune tenuto conto delle condizioni meteo, ha chiesto alla ditta di posticipare il lavoro.

L'intervento è stato messo in cantiere dopo il via libera da parte di Ferrania Technologies oramai in liquidazione (il tratto di strada pur essendo privato risulta di fatto gravato da uso pubblico).