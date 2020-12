Disagi per il maltempo, Gruppo Pd in Regione: "Serve una commissione ad hoc"

"In poche parole la fotocopia di quanto accaduto una ventina di giorni fa - proseguono gli esponenti dem - È evidente, quindi, che il sistema, così com'è non funziona. Ce lo confermano i sindaci dei piccoli Comuni, lasciati soli a fronteggiare l'emergenza, ma anche gli autotrasportatori e i pendolari che oggi sono tornati al lavoro dopo la pausa natalizia. Come Gruppo del PD, dopo aver raccolto queste segnalazioni e preoccupazioni, abbiamo deciso di chiedere la convocazione di una Commissione ad hoc, per affrontare queste criticità e fare in modo che non si ripetano, vista la già fragile situazione delle infrastrutture liguri. Crediamo sia necessario il coinvolgimento attivo dei concessionari autostradali e ferroviari, per capire quale sia il meccanismo di intervento e come si possa rendere più efficace".