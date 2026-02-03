Tir incagliati nei piccoli centri, Bozzano: "Necessario l'obbligo di sistemi satellitari professionali"

Tir che rimangono incagliati nei piccoli centri, come è successo, anche più volte nei Comuni dell'entroterra Savonese. Tra gli ultimi episodi verificatisi nel giro di poche ore con ben due blocchi distinti: uno a Toirano (Via Canepari) e uno a Varazze (zona Baia del Corvo/Piani d'Invrea), che hanno richiesto l'intervento complesso delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, con l'ausilio di autogru per liberare le carreggiate. Ma ci sono stati anche casi autoarticolati incastrati nelle piccole strade dei Comuni di Stella e Orco Feglino.

A questo proposito il consigliere Alessnadro Bozzano (Noi Moderati) ha chiesto un intervento della Regione, perché si attivi con la massima urgenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nelle sedi istituzionali competenti (Conferenza Stato-Regioni) per farsi promotore di una proposta normativa nazionale che preveda l'obbligo tassativo per tutti i mezzi pesanti (superiori a determinate tonnellate o dimensioni) di essere dotati a bordo di sistemi di navigazione satellitare professionale (Truck Navigation Systems). “- ha spiegato Bozzano - Si tratta di certificati e specifici per il trasporto merci che escludano automaticamente percorsi non compatibili con la sagoma del veicolo;”. Bozzano chiede inoltre l'istituzione di pene severe e sanzioni amministrative esemplari per i conducenti e le ditte di autotrasporto che vengano sorpresi a transitare su strade non idonee a causa della mancanza di tale strumentazione specifica o per il mancato rispetto dei divieti di transito segnalati.

“Il t Truck Navigation Systems è un sistema satellitare molto importante e specifico per il trasporto merci – ha risposto l'assessore Giacomo Giampedrone – ed evita che autoarticolati vadano a interferire su viabilità non consone per quel passaggi, con disagi e costi per i comuni. Regione Liguria porterà questo tema al tavolo del Mit, ma serve un atto normativo che accompagni questo percorso e che deve essere di iniziativa nazionale. Il nostro ente potrà essere un traino ai tavoli nazionali nella speranza che possa partire un'attenzione molto importante a questo tema”.