Casella (AVS): "Finalmente misure concrete contro i miasmi del biodigestore di Ferrania"

“La Regione ha annunciato oggi una serie di interventi mirati a risolvere il problema dei cattivi odori provenienti dal biodigestore di Ferrania. In risposta alla nostra interrogazione sul tema, l’assessore regionale Alessio Piana ha ammesso l’esistenza dei miasmi e il peggioramento della situazione negli ultimi mesi. La giunta regionale ha garantito il massimo impegno per prevenire e ridurre al minimo le emissioni. Una risposta dovuta agli abitanti di Cairo Montenotte, Carcare e Altare, che sono esasperati per questo disagio”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, esprime soddisfazione per le rassicurazioni della giunta regionale sul biodigestore di Ferrania, da tempo al centro delle proteste della popolazione locale per i cattivi odori.

“Dopo la nostra interrogazione, la società di gestione dell’impianto ha annunciato l’inizio dei lavori di manutenzione su uno dei biofiltri, dove i controlli giornalieri, settimanali e mensili hanno evidenziato un graduale peggioramento negli ultimi mesi. Ci è stato garantito anche un campionamento supplementare per verificare la corretta funzionalità del sistema al termine dei lavori. Inoltre è stata ribadita la volontà di realizzare una copertura dei biofiltri, per prevenire i malfunzionamenti e bloccare la diffusione dei miasmi. Vigileremo sul rispetto di queste promesse e sulla risoluzione definitiva del disagio”, assicura Jan Casella, che conclude: “Ringraziamo i residenti per il costante monitoraggio del problema e per la collaborazione fornita per denunciare il disservizio. I cittadini hanno sopportato a lungo, adesso è il momento di dare loro una soluzione concreta e tangibile”.