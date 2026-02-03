Ospedale di Albenga, Sinistra Ingauna: "Il timore sul Ppi diventa realtà, la Casa di Comunità riduce spazi"

"A poco meno di un anno dalla sua inaugurazione, il timore che la Casa di Comunità togliesse spazi al Ppi (rimasto operativo h24 e non depotenziato a 12 ore dopo la partecipata manifestazione dello scorso 12 settembre ad Albenga) è diventato realtà".

Sinistra Ingauna ne scrisse in merito un anno fa e oggi come ieri, ribadisce che "una visione nel breve periodo, senza una pianificazione reale e duratura, non onora la struttura più nuova della Regione, da anni ostaggio di una visione che non predilige una sanità pubblica di qualità, perno fondamentale per un comprensorio ampio e anagraficamente anziano come quello ingauno".