 / Politica

Politica | 03 febbraio 2026, 07:30

Ospedale di Albenga, Movimento Indipendenza: "Prosegue in maniera subdola lo smantellamento, altro che Pronto Soccorso"

Al centro del contendere c’è la decisione dell’Asl 2 di sopprimere la sala 3 del Ppi a favore dell’ospedale di Comunità

Ospedale di Albenga, Movimento Indipendenza: &quot;Prosegue in maniera subdola lo smantellamento, altro che Pronto Soccorso&quot;

"La decisione dell'Asl2 di sopprimere la Sala 3 del Punto di Primo Intervento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga per "cederla" all'ospedale di Comunità è la riprova della precisa volontà di proseguire in maniera subdola nell'opera di smantellamento del nosocomio ingauno. Non è bastato dimezzare i posti letto da 36 a 18 nel reparto di Medicina Interna". 

Cosi commenta il Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno, che prosegue: "Oggi, con l’apertura del nuovo reparto, i 18 letti della Medicina Interna sono semplicemente diventati ospedale di Comunità, mentre la Medicina Interna è rimasta con i suoi 18 letti originari. Pertanto i posti letto complessivi non sono aumentati, ma dimezzati. È in questo modo che si tutela la salute pubblica? Quali sono gli interessi che si celano dietro a queste decisioni?". 

"Ribadiamo con forza la realizzazione di un ospedale completo con tutti i reparti specialistici (e quindi di un pronto soccorso attivo h. 24) e la necessità urgente di assumere personale medico e infermieristico - continua - È questo l’unico percorso da intraprendere per soddisfare le esigenze dei 63 mila abitanti del comprensorio ingauno e dei turisti e per ridurre la pressione sull'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure". 

"Poiché riteniamo che questa "ridistribuzione degli spazi" sia una palese e vergognosa presa in giro da parte dell'Asl2 e del governo regionale per mascherare una lenta, progressiva e consapevole distruzione del Santa Maria di Misericordia, invitiamo cittadini, comitati, movimenti e associazioni alla mobilitazione popolare già intrapresa in passato e a non sospenderla finché non si otterranno dei risultati concreti. Non è più tollerabile continuare a scherzare con la salute delle persone. È giunto il momento di dire basta! Il Movimento Indipendenza continuerà a fare la sua parte", conclude. 



 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium