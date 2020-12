Albenga: ronde di oltre 120 cittadini e commercianti contro chi sporca la città

Il video che potete osservare in questo articolo sta "rimbalzando" su molteplici pagine Facebook dedicate al comprensorio albenganese, diventando ora dopo ora sempre più virale a livello social.

Nelle immagini si vede un proprietario di cane (mai inquadrato in viso) che porta a spasso al guinzaglio il suo amico a quattro zampe e, ad un certo punto, fa tappa sul tappeto rosso della nota boutique Tinsil"One" di via dei Mille ad Albenga, lascia che il suo cane dia libero sfogo alle proprie esigenze intestinali esattamente sul tappeto e se ne va senza raccogliere le deiezioni.

Sono già oltre 120 i cittadini e commercianti albenganesi nelle zone di via dei Mille, viale Martiri della Libertà, via Patrioti, stazione ferroviaria e dintorni che si coordinano in "ronde" per identificare e smascherare chi tiene comportamenti incivili e insozza la città.

Ovviamente, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle più elementari norme di sicurezza, nessuno si improvvisa "sceriffo" con iniziative personali pericolose, ma tutto viene documentato, filmato, fotografato e consegnato nelle mani delle autorità competenti. Ci penseranno poi il Comune e le forze dell'ordine a sanzionare chi sporca la città.