La macchina della solidarietà si attiva dopo la tragedia di Quiliano: "Garantiamo il rientro in patria delle salme dei giovani kurdi"

Scrivono in una nota congiunta diverse realtà dell'associazionismo sindacale, culturale e solidale locale:

"ACLI, ANPI, ARCI, Caritas, CGIL, CISL e UIL di Savona, in relazione

al tragico evento avvenuto nella notte del 23 dicembre, hanno deciso

di lanciare una sottoscrizione pubblica, in collaborazione con la

rappresentanza in Italia del Governo Regionale del Kurdistan e i

Comuni di Quiliano e Vado Ligure, per contribuire al rientro delle

salme dei due ragazzi kurdi, di 19 e 23 anni, travolti dal treno

presso la stazione di Vado-Quiliano. Ragazzi provenienti da una terra

sconvolta, da ormai numerosi anni, da eventi bellici e che cercavano

di raggiungere la Francia per costruirsi una vita migliore. Hanno

trovato invece una terribile morte proprio nella nostra provincia.

Ci sembra umanamente doveroso aiutare le loro famiglie a riavere almeno

le loro salme per poterli salutare un'ultima volta e seppellire,

secondo le proprie usanze, nei propri cimiteri. Il costo complessivo

del trasporto è di 6.000 euro e nel beneagurato caso che si superasse

tale cifra, la somma rimanente verrà consegnata alle famiglie dei due

ragazzi. Ringraziamo anticipatamente tutti i cittadini che vorranno

contribuire".



I versamenti si possono fare sui conti bancari:



ACLI c/o Banco BPM SAVONA -IBAN IT90G0503410600000000016699;



ARCI c/o CARIGE - IBAN IT42W0617510610000001299780;



CARITAS DIOCESANA c/o CARIGE - IBAN IT18N0617510610000010507580.



Causale: per il rientro in patria delle salme dei due ragazzi kurdi.