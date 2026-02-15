Teatrino di Bragno, sottoscrizione per il nuovo tetto: già 5mila euro raccolti, appello alle aziende del territorio

A Bragnoil teatrino è molto più di una semplice sala parrocchiale. È il luogo delle tombolate invernali e dei pranzi sociali, delle feste di fine anno e delle riunioni che tengono insieme generazioni diverse. Da decenni rappresenta il cuore pulsante della frazione di Cairo, uno spazio gestito dall’Unione Polisportiva e di proprietà della Parrocchia che ha accompagnato la vita quotidiana del paese.

Oggi però quel cuore rischia di fermarsi. Le piogge degli ultimi mesi hanno aggravato una situazione già delicata: il tetto, ancora in amianto, ha subito infiltrazioni importanti. L’acqua è penetrata nella struttura, rendendo urgente un intervento di rifacimento completo. Non si tratta di una semplice riparazione, ma di una manutenzione straordinaria dal costo stimato di circa 28mila euro. Una cifra troppo alta per essere sostenuta unicamente dalla Parrocchia o dalla Polisportiva.

Da qui la decisione di lanciare, lo scorso novembre, una raccolta fondi. E i primi segnali sono incoraggianti. "Sta procedendo in modo positivo – spiegano dalla Polisportiva –. Al momento abbiamo raggiunto circa 5mila euro grazie alla generosità di cittadini e sostenitori del territorio".

Un risultato che testimonia quanto il teatrino sia percepito come bene comune. Nel frattempo sono state inviate lettere alle aziende locali: alcune hanno già risposto con contributi e disponibilità. "Le ringraziamo fin da ora per l’attenzione dimostrata", sottolineano dall’associazione.

"Nei prossimi giorni sarà attivato anche un punto di raccolta presso il tabacchino di Bragno, per consentire a chi lo desidera di contribuire in modo semplice e diretto. Inoltre, ogni giovedì sera, la sede della Polisportiva resterà aperta per fornire informazioni sul progetto e raccogliere donazioni". È possibile sostenere l’iniziativa anche tramite bonifico bancario (IBAN: IT31G0342549440CC0102001004), uno strumento che consente di allargare la platea dei potenziali sostenitori oltre i confini della frazione.

"Continuiamo a lavorare con entusiasmo – concludono dalla Polisportiva – confidando nella sensibilità della comunità verso un progetto che rappresenta un importante punto di riferimento sociale e culturale per il paese".