Il Centro Eufonia fa rete con le scuole del territorio: incontri e servizi gratuiti per le famiglie di Albenga e Finale

Il Centro Famiglie Eufonia ha già avviato e sta consolidando contatti con tutti gli istituti comprensivi degli ambiti territoriali sociali albenganese e finalese. Un impegno che ha già prodotto risultati concreti, come gli incontri dedicati ai genitori realizzati presso l’Istituto Comprensivo Albenga 1.
Il successo dell’iniziativa è il risultato di un lavoro sinergico caratterizzato da un’accoglienza calorosa e da un’organizzazione efficace. L’esperienza ha confermato quanto sia prezioso lavorare in rete per offrire ai ragazzi strumenti di crescita adeguati ed efficaci.
Il Centro Famiglie Eufonia è presente ad Albenga, in piazza Corridoni 9 e in via Nazario Sauro 57, e a Finale Ligure presso la sede della Croce Bianca in piazza Donatori di Sangue.
Tutti i servizi sono gratuiti, in quanto l’iniziativa è promossa dagli ambiti territoriali sociali albenganese e finalese in collaborazione con Asl 2 e l’associazione di promozione sociale Non Parto di Testa. Il progetto è realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.centrofamiglie.org.