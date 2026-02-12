Il Centro Eufonia fa rete con le scuole del territorio: incontri e servizi gratuiti per le famiglie di Albenga e Finale

Il Centro Famiglie Eufonia ha già avviato e sta consolidando contatti con tutti gli istituti comprensivi degli ambiti territoriali sociali albenganese e finalese. Un impegno che ha già prodotto risultati concreti, come gli incontri dedicati ai genitori realizzati presso l’Istituto Comprensivo Albenga 1.

Il successo dell’iniziativa è il risultato di un lavoro sinergico caratterizzato da un’accoglienza calorosa e da un’organizzazione efficace. L’esperienza ha confermato quanto sia prezioso lavorare in rete per offrire ai ragazzi strumenti di crescita adeguati ed efficaci.

Il Centro Famiglie Eufonia è presente ad Albenga, in piazza Corridoni 9 e in via Nazario Sauro 57, e a Finale Ligure presso la sede della Croce Bianca in piazza Donatori di Sangue.