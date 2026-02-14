Vado Ligure, burraco di beneficenza per sostenere giovani con disabilità

Sabato 21 febbraio Porto Vado ospiterà un grande torneo di burraco a scopo benefico, organizzato nei locali della Baia dei Pirati sulla via Aurelia 91. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia”, dall’Asd Maniman e dal Circolo Bridge Burraco di Cairo Montenotte, insieme al centro regionale Libertas.

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto al Campo Lions Giovani Disabili “La prateria” di Domodossola, per garantire una vacanza gratuita a giovani ragazze e ragazzi con disabilità. Un’occasione per unire divertimento e solidarietà, giocando a uno dei giochi di carte più amati in Italia.

La kermesse sarà curata da Lorenza Beltrame, arbitro ufficiale Burraco Libertas, con il supporto del suo staff e del presidente regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno.

Le iscrizioni sono ancora aperte: per partecipare al torneo o per ricevere informazioni è possibile contattare i numeri 3496722006, 3333597034 o 3201961163.