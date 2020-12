Il 2020 volge al termine, l'augurio del consigliere Vaccarezza: "Nel 2021 ci rincontreremo nella volontà di proseguire"

E molto più tristemente, abbiamo dovuto piangere perdite, sole, non potendole accompagnare negli ultimi istanti, ma mai abbandonate nei pensieri e nei cuori. E soprattutto per Loro, io non voglio dimenticare, ogni giorno saranno con me, ed anche per Loro io ho continuato e continuerò a lavorare con ancora più dedizione ed impegno. Per i tanti che lottano oggi per tenere aperta la propria azienda, per lavorare e dare lavoro.