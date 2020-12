Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis saluta il dottor Cavagnaro e augura buon lavoro al dottor Damonte Prioli.

“Venuto a conoscenza del trasferimento del Dott. Cavagnaro all'ASL 5 Spezzina colgo l’occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto presso la nostra ASL dove ha dimostrato, oltre a capacità dirigenziali, anche un aspetto umano che i medici del territorio ricorderanno con piacere, approfitto per dare il benvenuto al dottor Damonte Prioli augurandogli buon lavoro”.