Cane smarrito sulle alture di Savona: la richiesta d'aiuto della dell'associazione Mondo Cane 360

Una richiesta di aiuto e collaborazione per riuscire a recuperare un cane che si aggira sulle alture di Savona. Le volontarie dell'associazione Mondo Cane 360 Savona hanno pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per attirare l'attenzione sul caso in questione:

"Il cagnino in foto si trova dal 9 dicembre '20, in una zona alle spalle di Legino- SV (via degli ulivi, via Molinero). La gabbia trappola è stata posizionata ed è controllata continuamente - si legge sul noto social network - per favore chiediamo a chiunque lo veda di non dargli da mangiare e non provare a prenderlo, ma segnalarlo anche scrivendo sotto questo post. Qualcosa o qualcuno forse ha spaventato il cane che è improvvisamente apparso più diffidente. Tentativi maldestri per acchiapparlo possono spaventarlo e farlo scappare dalla zona".