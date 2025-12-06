Savona, assemblea del sindacato della Polizia, Traverso: “Carichi di lavoro pesanti, presto un’iniziativa pubblica”

Si è svolta nella sede della Questura di Savona l’assemblea generale del SIAP, alla presenza del Segretario Nazionale Roberto Traverso, del Segretario Regionale Alessandro Dondero e del Segretario Provinciale di Savona Giuseppe Stracuzzi.

"È stato un momento importante di confronto sulle principali tematiche nazionali e locali che stanno interessando la nostra categoria – spiega Traverso -. A livello nazionale abbiamo approfondito: la Legge di Bilancio e l’urgenza di reperire nuove risorse per la specificità della nostra funzione; la raccolta firme nazionale SIAP, già avviata, per ottenere queste risorse indispensabili; la necessità di introdurre al più presto una previdenza dedicata, per evitare future sperequazioni a danno dei prossimi pensionati della Polizia di Stato”.

“Per quanto riguarda il territorio savonese – prosegue -, abbiamo ribadito la grave situazione determinata dai carichi di lavoro sempre più pesanti e dalla carenza di organico che sta mettendo in sofferenza la Questura e gli uffici della provincia. Per questo abbiamo annunciato che a breve il SIAP avvierà un’iniziativa pubblica che coinvolgerà tutti gli uffici della provincia, con un’azione di sensibilizzazione tramite volantinaggio, che si terrà con ogni probabilità davanti alla Prefettura o alla Questura di Savona.

Un ringraziamento a tutte le colleghe e i colleghi che hanno partecipato: il confronto di oggi – conclude -rafforza l’impegno del SIAP nel tutelare i diritti, la dignità e le condizioni di lavoro della Polizia di Stato".