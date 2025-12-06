Pietra, parte l’edizione 2025 di “Regala un sorriso ai nonni del S. Spirito e agli anziani seguiti dai servizi sociali”

Dal oggi (6 dicembre) al 16 dicembre ritorna la 6^ edizione dell’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito e agli anziani seguiti dai servizi sociali”, organizzata dal Comune di Pietra Ligure, Assessorati alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive, in collaborazione con le Associazioni "Facciamo Centro" , "Pietra Levante", "Gli Amici del Ponente" e l' Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola per promuovere la donazione di un oggetto agli ospiti della residenza protetta comunale Santo Spirito e agli anziani in carico ai servizi sociali comunali.

L’iniziativa mantiene lo stesso “format” delle passate edizioni con la scelta di un dono dalla lista stilata dai “nonni” stessi, ai quali, anche quest’anno, si aggiunge la possibilità, offerta dai ristoratori aderenti, di offrire un “pranzo di Natale” da consumarsi in loco o da asporto.

Fino al 16 dicembre, quindi, presso le attività economiche che hanno aderito all’iniziativa riconoscibili dalla locandina esposta, si potranno acquistare i doni presenti nella “lista dei desideri”, che verranno confezionati dai commerciati e recapitati in Comune.

La consegna dei doni avverrà giovedì 18 dicembre p.v., alle ore 11:00, alla Residenza protetta comunale Santo Spirito.

Tutte le informazioni e la lista dei “desiderata” sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure www.comunepietraligure.it , sui canali social del Comune nonché consultabili nelle locandine affisse nelle bacheche comunali e nei negozi coinvolti.

Quest’anno le alunne e gli alunni della classe quinta della scuola primaria Papa Giovanni XXIII, in continuità con il progetto dedicato all’inclusività “A casa con i tuoi”, sono andati in struttura e, oltre ad aver addobbato l’albero di natale e allestito il presepe con i “lavoretti” fatti da loro stessi con materiali riciclati, hanno personalmente compilato insieme ai nonni la “lettera dei desideri”, chiedendo ad ognuno il regalo desiderato, stilando insieme una lista nominativa che è disponibile nelle attività produttive aderenti all’iniziativa. Come tanti piccoli elfi, come già l’anno scorso, il 18dicembre p.v., insieme al Sindaco e all’amministrazione comunale, consegneranno i doni ai “nonnini”, continuando a stringere sempre di più i legami di affetto che, dopo i tanti mesi di compagnia vicendevole, sono già molto stretti.

Proposta squisitamente solidale e di vicinanza non solo agli anziani ma anche alle piccole attività commerciali del territorio - nata durante il periodo covid quando gli ospiti della R.P. “S. Spirito” sono rimasti completamente isolati per mesi e mesi e i negozi deserti - oggi non solo è mantenuta ma, edizione dopo edizione, è sempre cresciuta e allargata alle persone più fragili della comunità pietrese.

“Ritorna per il sesto anno consecutivo questa iniziativa speciale cui la nostra amministrazione tiene davvero tanto – esordiscono il sindaco Luigi De Vincenzi, l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e l’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella –. Nata nel periodo covid dal desiderio di non far sentire soli gli anziani della nostra residenza protetta e, contemporaneamente, alimentare quel senso di comunità e di vicinanza tra le persone reso precario dai lockdown che abbiamo vissuto e, non da ultimo, dalla volontà di sostenere i nostri negozi in quel periodo difficile è ormai diventato un appuntamento atteso che vede coinvolte oltre alle associazioni delle attività produttive anche le associazioni di volontariato del nostro territorio".

"Dall’edizione 2022 l’iniziativa è a beneficio non solo degli ospiti della nostra residenza protetta ma anche di tutti gli anziani più fragili della nostra comunità. Il desiderio è quello di favorire il più possibile la condivisione delle tradizioni e dello spirito natalizio e l’intento che ci anima è duplice: invitare la comunità pietrese ad essere vicina ai nostri “nonni” più fragili ma anche sostenere le attività produttive, invitando la cittadinanza a fare gli acquisti nei negozi “sotto casa”. Regalare un pensiero e un “sorriso” ai nostri “nonni”, ci sta proprio a cuore, perché alimenta il senso di appartenenza alla comunità e vicinanza verso chi è più solo. Chi vorrà, quindi, potrà diventare un “Babbo Natale” ed esaudire il desiderio di un piccolo regalo, sostenendo, contemporaneamente, le realtà commerciali del nostro territorio".

"Ringraziamo di cuore le tante attività commerciali pietresi che hanno aderito e le associazioni delle attività produttive che da sempre contribuiscono in modo sostanziale e collaborano attivamente con il Comune per la realizzazione di questa bella iniziativa. Un grazie particolare all’Associazione dei Ristoratori Pietresi e della Val Maremola che, con un gesto che siamo sicuri sarà graditissimo, mettono nella lista dei desideri un “pranzo” di Natale e all’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, alla sua dirigente Dott.ssa Giuseppina Manno e alle alunne e agli alunni della classe quinta della scuola primaria Papa Giovanni XXIII e alle loro insegnanti per il bellissimo del progetto “A scuola con i tuoi” che da febbraio 2025 non finisce di regalare ai “nonni” della Santo Spirito, compagnia, affetto vero e tanta emozioni. Siamo certi che, come sempre, tutta la nostra comunità si coinvolgerà in questa bella iniziativa veramente “corale” e risponderà, come accaduto negli anni precedenti, oltre le più rosee aspettative, riempiendo di regali il sacco di Babbo Natale!”, concludono il sindaco e gli assessori