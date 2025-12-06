 / Attualità

Attualità | 06 dicembre 2025, 16:47

Savona, la Croce Bianca inaugura due nuove ambulanze (FOTO)

Sono state donate dall'ex SMS Aldo Cailani e dalla Fondazione Furio Solinas

Questo pomeriggio nella sede di Corso Mazzini sono state inaugurate due nuove ambulanze della Croce Bianca di Savona.

Dopo i saluti delle consorelle e la benedizione di Don Lupino si è svolta l’inaugurazione ufficiale dei nuovi mezzi, frutto della donazione del maestro Alfonsino Russo, dell'ex Società Mutuo Soccorso Aldo Cailani Fra i lavoratori Onsav-Ex Ilva-Ex Italsider e della Fondazione Furio Solinas.

A tagliare il nastro delle ambulanze, la 2529 mobile 92 e la 2533 mobile 91 le madrine/militi Anna Mughetti e Debora Parodi.

Luciano Parodi

