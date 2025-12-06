Irregolarità durante le ispezioni nella discarica Ramognina: a processo il Sindaco e Roberto Dossena

Arpal aveva evidenziato delle irregolarità durante le ispezioni alla discarica della Ramognina in merito alle violazioni di autorizzazioni ambientali e la Procura, Pubblico Ministero Claudio Martini, a seguito di ulteriori accertamenti aveva richiesto il rinvio a giudizio.

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza predibattimentale in Tribunale a Savona del processo nel quale sono imputati il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici e Roberto Dossena della ditta Lavajet Global Service Srl, gestore della discarica.

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure nel giugno del 2024 avrebbe riscontrato un'irregolarità nelle vasche di emergenza di raccolta del percolato.

Nell'ottobre del 2024 la Provincia di Savona aveva diffidato la Lavajet e il Comune per le emissioni diffuse derivanti dai pozzi di estrazione del biogas in quanto non sarebbero state rispettate le prescrizioni di Arpal.

Nel 2022 invece dopo una nota di Arpal che comunicava gli esiti di un sopralluogo sul campionamento nelle acque Rio Arenon nei punti a monte e a valle, erano emerse diverse criticità relativamente soprattutto alla gestione del percolato, delle coperture provvisorie e del biogas, portando così l'ente provinciale a decidere di diffidare il Comune.

La discarica della Ramognina è stata chiusa il 31 dicembre del 2021.

La stessa avrebbe dovuto chiudere entro il 2020 ed è andata avanti ancora un anno, nonostante il comune a fine 2019 aveva annunciato che si sarebbe andata verso la chiusura in quanto il volume massimo di 350mila metri cubi in banco sarebbe stato prossimo all'esaurimento.

Alla fine del 2024 era stato approvato dalla giunta vomunaleil progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato all'avvio delle procedure di approvazione da parte della Provincia.