Il SAPPE al convegno di Savona: “Serve una struttura penitenziaria e la riapertura del Provveditorato regionale”

Il SAPPE, primo sindacato per rappresentatività della Polizia Penitenziaria, ha preso parte con vivo interesse al convegno che si è svolto nei giorni scorsi presso il Mare Hotel di Savona, dedicato alla riforma della Giustizia promossa dal Governo Meloni.



Per l’organizzazione ha partecipato Giuseppe Giangrande, segretario provinciale SAPPE Liguria, che ha portato i saluti della Segreteria Regionale della Liguria e, in particolare del dirigente nazionale Vincenzo Tristaino.



Nel suo intervento, Giangrande ha evidenziato la storica assenza di una struttura penitenziaria nella città di Savona e la necessità di riaprire il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Genova, chiuso da anni, esprimendo apprezzamento per l’attenzione politica già dimostrata e per le iniziative in fase di programmazione.



Momento di particolare rilievo è stato il videocollegamento con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che si è soffermato sulla separazione delle carriere e sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, temi centrali del dibattito nazionale.



All’incontro erano presenti, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, anche il Procuratore Capo Dr. Vincenzo Scolastico.



Il SAPPE rivolge un ringraziamento sentito al Senatore Gianni Berrino, al capogruppo regionale FdI Rocco Invernizzi e al coordinatore cittadino FdI Matteo Debenedetti per aver reso possibile la partecipazione a un confronto di così rilevante interesse per il comparto penitenziario.



Il segretario provinciale Giangrande rinnova infine il proprio saluto e il proprio ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando il valore di un dialogo costruttivo e concreto su temi decisivi per il sistema penitenziario.