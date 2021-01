Lupi in Val Bormida: nuovo avvistamento a Giusvalla

Proseguono le segnalazioni di lupi in Val Bormida. L’ultimo in ordine di tempo arriva da Giusvalla.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Il nuovo cacciatore piemontese”.

Secondo un recente studio, nei boschi della Liguria ci sarebbero circa 150 esemplari.

Se da una parte contribuisce con molti benefici all'ambiente, guardiano dell'ecosistema e del suo equilibrio, dall'altra però, il lupo tiene con il fiato sospeso allevatori e proprietari di piccoli animali.

In alcuni Regioni, come il Veneto, sono stati siglati accordi per prevenire le perdite da predazione.