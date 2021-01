Finale, inaugurato il nuovo punto per i tamponi rapidi

Entrato in operatività con i primi test effettuati dalla dottoressa Tiziana Cileto il punto per i tamponi rapidi organizzato dagli assessorati a settori Protezione Civile e Sociale del Comune di Finale, guidati rispettivamente da Andrea Guzzi e Clara Bricchetto.

Nella struttura allestita nelle aree adiacenti al poliambulatorio di Finale Salute, in via Dante, il quale collaborerà con il proprio personale all'effettuazione dei tamponi antigenici in modalità "drive through", ha preso così il via la campagna di screening “Tampone Rapido per la Città” finanziata dall'amministrazione comunale per prevenire l'insorgere di nuovi focolai nella cittadina rivierasca.

Dalla giunta Frascherelli verranno impiegati 75mila euro per garantire la "tamponatura" a determinate categorie ritenute, per la frequenza di contatti dovuti a ragioni di servizio, a maggior rischio contagio. Si tratta di dipendenti comunali, militi e volontari di Croce Verde e Croce Bianca, insegnanti e operatori scolastici di tutti i plessi finalesi. Oltre a questi, a beneficiare della gratuità del test saranno i cosiddetti “utenti deboli”, seguiti dal settore Sociale.

Servizio che sarà a pagamento, invece, per il resto della popolazione al prezzo di 40 euro a tampone, effettuabile su prenotazione attraverso un numero telefonico dedicato.

"L'iniziativa è nata dopo aver ricevuto dallo Stato ulteriori fondi che andavano impegnati entro il 31 dicembre - spiega il sindaco Ugo Frascherelli - Siamo ben consci che non si tratti altro che di una fotografia istantanea della situazione nella nostra città, ma è uno strumento che riteniamo altrettanto utile per cercare di gestire e monitorare sempre meglio la situazione contagi".

Gli investimenti dell'amministrazione comunale però riguarderanno anche un'ulteriore categoria considerata tra le più esposte al Covid19, ovvero i dipendenti delle attività economiche e commerciali del mondo della ristorazione e del turismo in genere: "Non si tratta di una garanzia sul futuro, ma l'abbiamo pensata come un indice di attenzione verso lavoratori particolarmente esposti al rischio, come quelli del settore della somministrazione" prosegue il primo cittadino.

"Un altro passo in avanti della sanità territoriale" lo ha definito il consigliere regionale Brunello Brunetto, presidente della Commissione Salute e Sicurezza che ha presenziato all'inaugurazione, plaudendo all'impegno anche economico dell'amministrazione Frascherelli. "Da sottolineare come saranno determinanti in questa iniziativa i volontari di Protezione civile, Croce Verde e Croce Bianca di Finale Ligure. Il loro aiuto operativo per la gestione di prenotazioni e flussi dei cittadini interessati ai tamponi sarà indispensabile” aggiunge Brunetto.

Laddove si riscontrasse una positività si verrà inseriti nel circuito Asl per le procedure consuete imposte dal servizio sanitario nazionale.